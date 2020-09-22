分析：禁令下华为今年产量变化不大 但明年中国手机市场料洗牌

市场研究机构集邦科技（TrendForce）发表报告指，美国商务部对华为的禁令已自本月15日起生效，但预估华为今年全年仍有望达成手机生产量，不过若禁令没有缓解，明年中国手机市场可能会面临洗牌。

据路透社报道，集邦科技旗下半导体研究处指出，华为自2019起策略性提高对美系零组件的备料，冀望在中美冲突加剧之际以减缓生产制造上可能面临的负面冲击。以今年而言，预估华为仍有望达成1.7亿部智慧型手机生产量，较先前基于5月15日禁令所预测的1.9亿部约下调一成，最终生产表现将根据华为策略及零组件齐套料状况而有所调整。

报告称，观察今年第四季智慧型手机市场表现，考量华为以中国市场为主的销售模式，若华为禁令未有缓解，小米、OPPO与Vivo等中国品牌可望因此受惠。目前该三大品牌皆陆续加大生产目标并同步积极展开备料，提高市场舖货数量，其中又以小米最为积极，OPPO次之。

然而，受限于今年半导体产能满载，包含处理器晶片、面板模组上所需的相关零组件，皆面临程度不一的缺料问题，导致三家品牌短期内较难大幅提升生产数量。基于上述，TrendForce并未针对中国前四大智慧型手机品牌的全年生产预估做出重大调整，华为2020年仍维持约14%的市占率，而其他品牌今年市占未能明显提升，小米、OPPO、Vivo依序为12%、11%与9%。

此外，集邦科技认为，华为亦面临半导体产能限制的困境，由于供应商可交付的时间短暂，除先前所提的处理器晶片、面板零组件外，尚有缺料疑虑的为镜头模组。若相关零组件供应商未能及时取得出货许可，则华为生产动能将于2021年第一季末或第二季受到实质冲击。

展望2021年，华为流失的市占与半导体产能供货吃紧等因素，将驱使小米、OPPO、Vivo等藉由扩大生产目标以获取更多供应链资源，并提前在今年第四季揭开零组件争夺战。

然而，未来华为动向仍存在极高的不确定性，市场需求成长有限，集邦科技估2021年全球智慧型手机生产量年成长约9%；在整体市场规模无明显扩大的前提下，智慧型手机市场的竞争将更显激烈，届时中国市场内的品牌市占消长将产生明显变化。

美国政府今年8月17日宣布进一步收紧对华为的限制，禁止供应商在未取得特别许可的情形下贩售使用美国技术制造的芯片给华为，限制华为通过第三方取得相关技术。