吴钊燮回击“中线不存在”说：大陆摧毁台海现状应被谴责

对于中国大陆外交部“不存在所谓海峡中线”的说法，台湾外交部长吴钊燮回应说，大陆对海峡中线的做法等于摧毁台海现状，台湾呼吁国际对此进行谴责。

据《自由时报》报道，吴钊燮回今日（22日）说：“一如港版国安法摧毁一国两制，中国对海峡中线的做法等于摧毁台海现状”。台湾外交部呼吁国际正视、谴责、要求中国大陆停止破坏稳定和平的行为。

中国大陆军机最近多次出现在台湾防空识别区，更跨越海峡中线，当台湾进行广播驱离时，大陆飞行员回应说“没有海峡中线”。中国大陆外交部发言人汪文斌昨日也在记者会上说：“台湾是中国领土不可分割的一部分， 不存在所谓‘海峡中线’。”

吴钊燮表示，台湾注意到中国大陆外交部对外的说法，台湾外交部必须非常郑重的说明，台湾政府在领土范围内行使排他性的管辖权，这是一个事实，也是台海两岸的现状。

吴钊燮说，台海中线虽然是台湾所思考出来的一条线，但台湾和中国大陆之间以海峡相隔，台海中线过去这么多年来，就是一个避免两岸军事冲突、维持台海和平与稳定的一个象征，中国大陆外交部的作法，就好像在香港强加《香港国安法》摧毁香港的一国两制一样，中国有关台海中线的做法，就等于摧毁了台海的现状。

吴钊燮强调，台湾外交部代表政府，对中国大陆外交部门的这种说法予以强烈的谴责。

同时，吴钊燮也向国际喊话，呼吁国际社会正视中国大陆军机不断地跨越台海中线，破坏台海稳定和平，和这种“台海中线不存在”的这种说法。吴钊燮呼吁国际社会对中国大陆的这些说法与做法予以强力谴责，并要求中国大陆停止这一切的行为。