港媒：港交所总裁李小加可能加入港府

有掌握北京消息的政界人士向“香港01”透露，香港交易所行政总裁李小加，以及香港大学医学院院长梁卓伟，已被北京“点将”，未来极有机会“上位”，加入下届港府的问责团队及出任其他重要职务。

今年59岁的李小加，自2010年起任职港交所行政总裁，任内积极推动中港金融市场融合，包括“沪港通”和“深港通”；他也改革港交所上市规则，让“同股不同权”公司赴港上市。李小加是港交所在任时间最长、首位在中国大陆出生和长大的舵手。

李小加曾经担任石油工人、记者，其后出国进修，再回国发展。他目前也是港区全国政协委员。

李小加在今年5月宣布，明年10月约满后将不会续任港交所，“时间点”和本届港府的任满期限相当接近。当时，有记者问是否有意参选下届特首时，李小加没有直接否认，仅笑称：“你觉得我心脏很强大吧？”

明年将迈入六旬的他，曾表示60岁后“不会回家玩弄儿孙退休”，这也暗示其离任后将有“新著落”。

香港《行政长官选举条例》规定，获提名为特首德候选人，须在特首职位出缺之日前，在香港通常居住连续不少于20年。李小加加入港交所前，长期在中国大陆工作，是否符合这项规定，也是未知数。

不过外界认为，即使李小加不能参选特首，以他的名气和资历，也有机会在官场继续发展，尤其在财金系统方面。

报道引述香港政圈人士表示，李小加出身于大陆，日常沟通、对外发言均以普通话为主，如果他成为港府问责官员，将是香港首位主要语言为普通话的司局长，这究竟是“局限”还是“突破”，全在北京一念之间。

这名政圈人士也称，李小加在政治方面获得北京信任，因此即使他不当问责官员，其他重要的法定机构，都是他的潜在“下一站”。