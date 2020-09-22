香港迪士尼乐园周五重开　

香港迪士尼乐园今天公布，乐园将于本周五（25日）重新开放。

据《明报》报道，重开初期，香港迪士尼乐园会实施一周营运五天的安排，而每逢周二和周四会暂停开放。

香港迪士尼乐园在新闻稿中说，因应政府要求，乐园会继续实施人数管制及采用网上预约入园系统。因此，所有旅客均须透过香港迪士尼乐园入园预约网站，以有效门票或会员卡预约到访日期。

报道称，乐园将会在明天中午12时起，接受七天内预约到访日期。

香港迪士尼乐园强调，乐园重开后会继续谨慎防疫，执行健康及安全措施如人数限制、健康检测、测量体温、社交距离等。

另一方面，香港商务及经济发展局局长邱腾华早前表示，港府至今已去函包括德国、法国、瑞士、日本、韩国、泰国、马来西亚、新加坡、越南、澳大利亚及新西兰11个国家，表达愿意与对方建立“旅游气泡”。当中有五至六个国家表示有兴趣，其中日本和泰国已经和香港进行双边接触。欧盟已委託德国作为代表，协商相关安排。

但他强调，就算落实“旅游气泡”，也会有限制措施，例如旅客在出发前要先检测，抵埠后也会有复验，有关检测要有两边政府及卫生当局确认结果。各地对“旅游气泡”的限制也各有不同，如定点限制，即只能前往该国的个别城市；也可能是某些类别人士先行先试，例如商务旅客。



