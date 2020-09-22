国内旅游市场复苏 中国酒店巨头华住集团寻求收购外国品牌

中国最大的酒店运营商正在寻求收购外国酒店连锁企业，因为相对于陷入困境的国际同行而言，中国国内旅游市场的快速复苏使其拥有了一定的优势。

据彭博社报道，总部设在上海的华住集团业务已恢复到疫情前的水平。今年第二季度，华住的入住率达到69%，而跨国酒店管理公司希尔顿（Hilton）和万豪（Marriott International）分别只有22%和14%。

华住总裁金辉上周接受采访时说，如果有合适的收购目标，公司会毫不犹豫地采取行动，因为在疫情和地缘政治紧张形势下，拥有跨国业务的运营商未来一两年将面临挑战。

在纳斯达克上市的华住集团刚刚通过香港第二上市筹集了资金60.7亿港元（10.68亿新元），其股价在周二首日上市交易中一度上涨5%。华住总裁金辉说，有了通过IPO筹集的资金，公司就能够寻求任何层面的合作伙伴。

金辉说，华住的目标是在五到10年内成为全球市值最大、酒店数量最多的酒店连锁。按市值计算，该公司目前在中国名列第一，在全球落后于万豪和希尔顿，位居第三。

彭博社评论说，华住的收购欲望表明，一些中国企业看到了在疫情过后赶超陷入困境的外国对手的机会。不过，鉴于中国在从贸易到人权等一系列问题上与美国、澳大利亚和加拿大等国家日益紧张的关系，中资企业对外收购可能会受到敌视。

最近几个月，对华地缘政治反对情绪已经从电信和微芯片等敏感产业扩大到消费企业：上个月，在得知交易可能受到堪培拉阻止后，蒙牛乳业被迫取消了收购麒麟控股澳大利亚饮料子公司的计划。

不过，目前疫情给中国内地的一些消费行业带来了意外的提振。不仅中国大城市的生活已基本恢复正常，消费者无法出境旅游购物也促使大量开支转移到国内公司。内地奢侈品消费激增，海南等国内热门度假胜地预订爆满。

金辉说，华住现计划今年新开酒店1600多家，到2023年旗下酒店数量从目前的6000家增加到1万家。他说，即将到来的黄金周酒店预订情况看上去与去年持平。

华住的乐观数据受到了一些人的质疑。美国德克萨斯州卖空者Matt Wiechert创建的Bonitas Research周一晚间发布报告，指责华住少报员工数量和营运开支，从而夸大了公司利润。报告发布后，华住在美国交易的股票一度下跌6.8%，收盘跌3.7%。

一位华住的公司代表周二说，Bonitas的指控没有法律依据，含有数字错误、没有事实根据的声明和误导性的结论。