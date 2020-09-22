中国教育部：针对“卡脖子”问题 超常规培养紧缺人才

为应对美国在科技领域的挤压，中国教育部称将以超常规方式加快培养人才，以为中国解决“卡脖子”问题和推进科技创新做出贡献。

据澎湃新闻报道，教育部今天举行新闻发布会，并发布《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》。

教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用说，为确保《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》及时落实、取得实效，教育部综合提炼《意见》等系列文件的重点工作，研拟了“十大专项行动”。

其中，着眼于战略支撑和高端引领的相关行动包括两项：第一，一流学科培优行动。进一步支持和促进“双一流”建设高校，在已经具有一定国际影响力、对服务国家重大战略需求发挥重要作用的国际可比学科和方向上，尽快取得突破，进入并保持在世界一流学科前列，发挥引领示范作用。

第二，关键领域核心技术高层次人才培养行动。聚焦关键领域核心技术，以超常规方式加快培养一批紧缺人才，为国家解决“卡脖子”问题和推进科技创新做出贡献。

洪大用坦言，当前中国研究生教育改革发展需要直面新问题。例如，对研究生教育规律的认识还有不到位的现象，有的学校还片面追求规模扩张，高质量、个性化培养不足；二是学科专业调整刚刚起步，对紧缺人才培养和“卡脖子”技术突破的支撑不够有力，学位授权改革有待持续深化。

三是导师规模不断扩大，总体素质有保障，但一些导师责任没有压实，指导能力不够，师德师风建设仍需加强；四是研究生培养机制还不完善，分类培养体系建设有待持续深化，差异化、多渠道投入机制尚不健全，对重点学科、基础学科保障还不到位；五是法律法规滞后于实践发展，对分级管理和分类评价有影响。一些单位内部的质量管控不到位，仍然存在一定程度的学位“注水”现象。