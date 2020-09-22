李小加：美元暂无替代品 人民币应加快国际化

香港交易所行政总裁李小加表示，目前虽然没有其他货币可取代美元，但市场已开始质疑美元的价值；他并呼吁人民币应加快国际化，而香港需做好准备，“不能守株待兔”。

综合“香港01”，《香港经济日报》等报道，李小加今天出席人民币定息及货币论坛时说，美国联储局在冠病疫情下采取前所未有的步骤，释出非常多的货币，导致目前市场上的美元流动性非常多。

他说：“现在的市场是我们从未见过的，市场上美元流动性如此大，在全球范围向资产注入，令人质疑是否可以持续。”

李小加强调，美元至今仍是非常重要的货币，且没有货币能取代美元。不过，中国是全球人口最多及经济发展最快的国家，也是一个庞大的定息和货币市场。因此，未来人民币将会扮演重要角色。

他认为，中国想要在全球市场有地位，就要使人民币国际化，以让更多投资者可以参与；同时，香港需要做好准备，不能守株待兔等待人民币来港，而是在事前完善整个机制，成为固定收益货币市场的其中一个国际中心，不能只单靠“债券通”。

李小加指出，债券通机制已不断完善，目前均成交额达200亿元（人民币，下同，约40亿新元），是当初推出时的10倍，未来也可受惠中国的债券市场纳入富时指数等国际指数系列。

不过他认为，如今债券通专注在现货债券，与全球趋势不一致。主要是因为全球正走向低息，债券等定息产品收益率甚至不足以覆盖交易成本。虽然债券通因中国债息与全球市场的套息机会而活跃，但可以预期息差只会收窄。因此，香港必须如其他市场发展衍生产品、结算以及交易后服务。



