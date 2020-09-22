国民党再占议场抗议 要求苏贞昌为“美猪”道歉

台湾立法院会议22日由台湾行政院长苏贞昌进行施政报告并备询，但国民党立委抗议政府开放美国猪肉进口的举措，占据发言台和质询台，使苏贞昌无法上台报告。

据香港中通社报道，由于上周苏贞昌在“美猪”议题的报告上拒绝道歉，国民党立委在会议开始前就占领了发言台与质询台，阻止苏贞昌进行报告并再次要求苏贞昌道歉与农委会主委陈吉仲下台。立法院长游锡堃宣布休息后再开会，并没有明确说休息时间，民进党立委则并无动作。

国民党立委林为洲说，2012年7月25日民进党在立法院反对30个月龄以下美牛进口，到2016年，还是反对含莱克多巴胺美猪进口；但2020年8月28日民进党当局却直接宣布2021年开放进口含莱克多巴胺的美猪以及30月以上美牛，态度巨大转变，完全不顾及人民健康。

林为洲也指出，日前苏贞昌面对立委质询，竟然压下备询台麦克风阻挡官员回应，完全不尊重质询问政，请民进党对此道歉。国民党要求苏贞昌先道歉再报告、农委会主委陈吉仲下台，正面回应民众的诉求。

民进党立委则只是坐在台下看国民党抗议，民进党团总召柯建铭也仅上前沟通几分钟，并没有进一步与国民党立委商量。游锡堃一开始处理朝野党团协商结论，在处理完朝野协商结论后，随即宣布休息。