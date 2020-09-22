印度军机试飞训练 选在中印边界空域

印度官员透露，早前向法国购买的阵风型（Rafale）战斗机，近期已在与中国发生流血冲突的边界地区空域做适应飞行的训练。

印度此前向法国共购买了36架阵风战斗机，交易金额估计为94亿美元（约129亿新元），所有战机预定于2021年底前交付。

据法新社报道，首批五架的阵风战斗机，已于9月10日正式服役。印度国防部长辛格对此表示，这些战机是对印度敌人所传递的“强力信号”（strong message）。

一名不愿具名的印度空军高官说：“阵风战斗机已在我们的作战区进行适应飞行一段时间，包括在拉达克。”不过，印方并未披露该战斗机是在何时展开飞行的，但法新社摄影记者昨天看到它们飞越拉达克首府列城（Leh）。

今年6月15日，中印两军在边境拉达克地区发生肢体冲突，造成重大人员伤亡。9月4日，中印两国国防部长在莫斯科举行会谈，但中印边境紧张局势并未缓和。9月7日，中印两军又在班公湖地区的对峙中相互鸣枪，这也是45年来两军首次在边境对峙中发生鸣枪事件。

拉达克肢体冲突发生后，中印都向冲突地区部署重兵。鸣枪事件更使中印关系高度紧张，两国舆论也呼吁己方做好更大规模冲突的准备。

有消息人士透露，中印发生鸣枪事件后，中国边防部队已将战备水平提高到第二级，但在中国外长王毅与印度外长苏杰生本月10日在莫斯科会晤后，降低了警戒状态。战备水平增至第二级，意味着有更多的武器和部队被部署到前线，而且指挥官与士兵的训练将增加。

中国军队上一次将战备水平增至第二级是在1987年，中印当年在萨姆多隆楚山谷发生的一场小冲突，将双方推向了战争的边缘。