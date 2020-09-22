港警将修订“传媒代表”定义 记协会员证不符要求

香港警方将修订“传媒代表”的定义，届时将不包括持有香港记者协会和香港摄影记者协会会员证。有民主党议员质疑这是变相由警方发牌规管传媒，是损害新闻自由之举。

据香港电台今天（22日）报道，修订后的“传媒代表”将指的是在政府新闻处新闻发布系统登记的传媒机构，或国际认可及知名的非香港新闻通讯社、报章、电台和电视广播机构，所发出的身份证明文件的记者、摄影师及电视台工作人员。

现有的“传媒代表”定义包括持有报馆、通讯社、电视台及电台所发出的身份证明文件；以及持有香港记者协会会员证或香港摄影记者协会会员证的记者、摄影师和电视台工作人员。

这也意味着，只持有记协和摄影记协所发出的会员证，将不再符合警方的“传媒代表”定义。

香港警方致函四个传媒组织，提到自去年6月香港发生一连串大型公众活动，在过去不同活动中，警方先后发现有自称记者的人混入人群，涉嫌阻碍警方工作，甚至袭击警员。

警方指出，警队传媒联络队今年5月已扩大编制至超过300人，务求在大型公众活动能派遣足够队员，在现场协助传媒。

警方也说，修订后的“传媒代表”定义将更明确清晰，让前线人员更有效及快捷地辨识传媒代表，以便在不影响行动效率的情况下，尽量配合传媒工作及为传媒代表提供协助。

有消息人士透露，有关修订最快明天生效。

民主党立法会议员许智峯形容此举是变相由警方发牌，规管传媒，认为这是损害新闻自由，妨碍记者在前线采访。

许智峯质疑，警方日后会运用《警察通例》的公权力，排除不喜欢的传媒代表在场采访。他相信，网媒、公民记者及学生记者日后会被排除。

许智峯提到，《基本法》保障新闻自由，认為有关限制很大机会遭到司法覆核，希望警方悬崖勒马，并要求政府解释是否认可警方筛选传媒的权力。