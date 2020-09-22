中国已有1.5亿人次观影 票房逾54亿人民币

中国电影市场重启两个月以来，共1.5亿人次走进影院，创下逾54亿元（人民币，下同，10.85亿新元）票房，其中“95后”成为复工后的观影主力军。

据中新社报道，阿里影业旗下的灯塔专业版联合淘票票22日联合发布报告，对市场大盘和用户数据进行了总结盘点。

报告显示，7月20日至9月20日，中国电影票房累计达到54.16亿元，票房贡献排名前两位的是《八佰》（28.8亿元）、《我在时间尽头等你》（5亿元）两部中国国产影片。无论在票房还是观影人次上，两部国产片都表现优异，在多个层面强势拉动了市场大盘。

其中，《八佰》上映五周以来蝉联周票房冠军，目前以超过28亿元票房跻身中国电影历史票房榜前10，并且登顶年度票房的全球冠军。

在票房表现之外，报告还对购票用户进行了数据分析。报告显示，“95后”成为复工后的观影主力军：不仅整体观影比例最高（33%）、在午夜场观众中占据三成，而且在七夕节购票的比例也较去年同期进一步提升。数据显示，“95后”的七夕节购票比例较2019年提升5%，已经和“90后”平分秋色，成为节日观影的主力。

此外，该报告还显示出一些后疫情时期的影院新常态。比如群体性观影行为（单次购票三张以上），比例较2019年下降了近6%。