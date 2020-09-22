任志强以贪污受贿罪被重判18年

素有“任大炮”之称的北京市华远集团有限公司原董事长任志强以贪污受贿等罪名，昨天被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑18年 。

分析人士认为，任志强在退休数年后被清算经济旧账，与他近些年来频频发表出格的政治言论有关。在任志强被判重刑后，类似“任大炮”的声音或将在中国舆论场上消失一个时期。

任志强被判刑也受到中国境外舆论关注。彭博社今天报道说，几个月前，一篇批评中国高层应对冠病疫情做法的文章被认为与任志强有关，这一审判向任何可能对高层提出批评的人士发出了警告。

据北京市第二中级人民法院官网发布的消息，法院审理查明，被告人任志强于2003年至2017年间，利用职务便利，贪污公款4974万余元（人民币，下同，约995万新元）；收受贿赂125万余元；挪用公款6120万元；滥用职权致使国有控股企业遭受特别重大损失1.167亿余元，其中国有股东华远集团财产损失5378万余元，任志强个人获利1941万余元。

法院认为，任志强的行为分别构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪。鉴于被告人任志强自愿如实供述自己的全部罪行，承认所指控的全部犯罪事实，并自愿接受法院判决，且违法所得已全部追缴，法院对公诉机关的量刑建议予以采纳，数罪并罚，合并执行有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

消息称，任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。

今年69岁的任志强出身于中共高干家庭，他的父亲任泉生担任过中国商业部副部长。任志强年轻时下过乡，参过军，1988年任北京华远经济建设开发总公司副总经理，2003年任北京市华远集团公司党委副书记、董事长、总经理。

多年来，任志强以敢言和张扬著称，是中国著名的网络“大V”之一。他挑起的话题经常引起社会争议，不过他多次有关房价暴涨的预言后来大部分被证明符合现实。

2014年退休后，曾被评为中共“优秀党员”的任志强更多地将“炮口”瞄向官方政策和体制。2016年2月，任志强因抨击“党媒姓党”遭到官媒集体声讨。中央网信办指任志强微博持续公开发布违法信息，影响恶劣，责令有关网站关闭任志强微博。同年5月，中共北京市西城区委宣布，给予任志强留党察看一年处分。

今年3月，任志强所写的一篇措辞激烈、指责官方抗击冠病疫情不力的文章在网络上流传。4月，北京市纪委宣布任志强涉嫌严重违纪违法，接受北京市西城区纪委区监委纪律审查和监察调查。

今年7月，北京市官方宣布任志强严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪，决定给予任志强开除党籍处分，取消其享受的待遇，收缴其违纪违法所得，并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。