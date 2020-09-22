路透社：中国大幅扩大西藏劳动计划

路透社今天（22日）报道，中国正推动将更多藏族农村劳动人口前往由军事风格的培训中心，让他们能成为工厂员工，并指此举与在新疆展开的一项被人权组织称是强迫劳动计划相呼应。

中国外交部在发给路透社的声明中，坚决否认进行强迫劳动，并说中国是一个法治国家，工人自愿参与，并得到合理的薪酬。

路透社审查了在2016至2020年间发布的百多份中国官媒报道、西藏政府机构政策文件以及采购要求信息之后认为，北京在西藏和中国其他地区制定大量转移农村劳动人口的配额。

负责整合上述计划核心调查结果的德国学者郑国恩（Adrian Zenz）认为，这是几十年来对藏族传统生活进行的最强烈、最明确且最具有针对性的“攻击”。

关于上述计划的报告本周由美国智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）发布。

路透社称，他们证实了郑国恩的调查结果，并发现了关于上述计划的政策文件、公司报告、采购文件和官媒报道。

郑国恩曾在今年6月发表报告，声称他发现了一些2019年的文件，指在维吾尔族人居住的两个县出现了针对部分育龄已婚妇女的大规模绝育计划。

新疆发展研究中心本月初在网站上谴责境外炒作新疆人口问题，反驳郑国恩关于新疆存在强制绝育问题的说法，批评“种族灭绝”的说法没有任何根据。