联合国常年大会 中美紧张关系成焦点

（早报讯）中美紧张关系成为联合国常年大会的焦点，美国总统特朗普在大会上指责中国向全球释放2019冠状病毒疾病，北京指责特朗普“撒谎”和滥用联合国平台挑起对抗。

特朗普周二（22日）在联合国虚拟常年大会上发布的预录演说中表示，在疫情暴发初期，北京禁止国内旅游，却允许其人民到全球散播病毒。特朗普说：“我们一定要这个把瘟疫释放到全世界的国家承担责任，这个国家就是中国。”

特朗普说：“中国政府和实际上被中国控制的世界卫生组织虚假宣称，没有证据表明冠病可以人传人。过后又虚假宣称，无症状者不会传播这种疾病……联合国非得向中国追究责任不可。”

中国国家主席习近平在其预录的演说中呼吁世界各国在抗击冠病大流行面前加大合作，并强调中国“无意与任何国家打冷战或热战”。

习近平说：“我们将坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行。”

中国驻联合国大使张军驳斥美国对中国的指控为“毫无根据”，称“重复1000次的谎言依然是谎言”。

世卫组织也反驳特朗普的指控。世卫组织传播总监斯特恩（Gabby Stern）在推特上说：“没有人能控制我们。”1月14日，我们的冠病19技术负责人就向媒体通报，冠病有人传人的潜在可能。而自2月起，我们的专家就公开讨论有关无症状者或染疫者在未出现症状前传播病毒的情况。”