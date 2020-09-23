美众院高票通过中国在新疆强迫劳动法案

美国国会众议院当地时间周二（22日）以高票通过《防止强迫维吾尔劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。这部法案将全面禁止美国进口所有来自新疆的产品。

这是特朗普政府针对新疆议题采取的最新制裁措施。此前，美国政府已对包括新疆维吾尔自治区党委书记陈全国在内的官员实施了制裁。

据美国之音报道，众议员们以406票赞成，三票反对通过了这项法案。这部法案由参众两院十多位两党议员在今年3月联署推出，发起人包括国会及行政当局中国委员会主席、民主党众议员麦戈文、该委员会共同主席、共和党参议员鲁比奥等人。

不过，这部法案还须由参议院通过，才能送交总统特朗普签署成法。

根据《防止强迫维吾尔劳动法》，美国将全面禁止进口所有来自新疆的产品，除非企业提供明确和令人信服的证据，证明其供应链中没有强迫劳动，才可获准进口。此前，美国法律已经禁止进口强迫劳动产品，但《防止强迫维吾尔劳动法》更进一步假定新疆生产的所有产品都涉及强迫劳动。

新疆是中国主要棉花产区，上述法案如果生效，中国的大部分输美棉花产品可能会被禁。

众议院议长佩洛西上周曾说，众议院本周将审议两部涉及新疆强迫劳动问题的法案。另一部法案是《强迫维吾尔人劳动披露法》。这是今年3月由来自维吉尼亚州的民主党众议员瓦克斯顿推出的，要求美国上市公司披露其供应链和使用强迫劳动或拘押留营产品的信息。

这部议案没有列入众议院周二的议程。

佩洛西当时说：“假如我们因为商业利益而拒绝就中国的人权发声，那么我们会失去谈论世界任何地方人权的所有道德权威。”

中国近几年在新疆设立封闭式的职业技能教育培训中心，传授国家通行语言与职业技能，但国际人权组织或西方媒体认为，北京将许多维吾尔和其他少数民族穆斯林送入该中心接受“再教育”，以打压当地的宗教自由。