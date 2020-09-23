拜登外交顾问称美国与中国完全脱钩不现实

美国前副总统、民主党总统候选人拜登的高级外交政策顾问布林肯（Tony Blinken）表示，拜登将寻求重置与中国的经济和技术关系，同时打击不公平做法，并积极执行美国贸易法。

据路透社报道，布林肯周二在美国商会主办的一场活动上表示，与中国“完全脱钩”是不现实的，拜登将专注于通过重建与盟友的关系、采取更加有效的方式如设定国际技术标准，来扩大美国的战略影响力。

“试图像一些人建议的那样与中国完全脱钩...是不现实的，而且完全事与愿违......这将是个错误。”

美国总统特朗普多次暗示，美国可能切断与中国的经济联系。这一前景令许多美国企业担心，因为中国市场对他们未来的增长前景至关重要。

尽管对中国感到不满，特朗普仍坚称1月与中方签署的第一阶段贸易协议是向前迈进的一大步。他表示中国采购美国商品比以往任何时候还多。不过贸易专家表示，中方的购买总额将远低于该协议为第一年设定的目标。

特朗普经常在政治造势场合中警告称，拜登将对中国采取比较纵容的立场。

布林肯表示，该项贸易协议是一个“彻底的失败”，因为它没有解决中美之间的系统性问题，而且中国甚至没有达到协议中谈妥的增加采购的目标。

布林肯说：“目前，就每一个关键指标而言，中国的策略地位都比较强，美国的策略地位较弱。”他并称拜登将专注于重建美国竞争力，以便更好地与中国竞争。

他也表示，美国应该改变方法才能够与中国进行谈判，并在全球市场反制其行为。不过布林肯回避了一个问题，即他是否会寻求重新加入或者恢复与其他亚洲国家的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。特朗普退出了这项贸易协定。

布林肯坦言，拜登的确支持在必要时使用关税，但他也会制定一项更广泛的计划，包括让一些关键物资的生产回到美国。“所谓的第一阶段协议没有解决...系统性问题，而这些才是真正的问题。”

他并称，特朗普对中国的贸易战打击了美国农户和制造业者。

布林肯强调，如果拜登当选，他将“在外国欺诈行为对美国就业构成威胁的任何时候，都一贯和积极地执行美国贸易法”。

他说，拜登在必要的时候也会使用关税，但会有一项战略和计划作为后盾，“利用关税来取得成功，而不是用关税来假装强硬，并伤害我们自己的人民”。



