解放军东部战区士兵手机泄密 被处分提前退役

中国解放军东部战区前天（21日）发布消息，称陆军海防某旅一名陈姓士兵近日多次使用未经审批、私自购买二手手机，通过聊天工具谈论军事机密，造成失泄密问题，被降衔处分并提前退出现役。

据解放军东部战区微信公号消息，东部战区陆军海防某旅本月在全军军营网络安全宣传周活动中开展警示教育，以战士陈某某违规使用手机造成失泄密问题为例，警示官兵“管好手机、不闯红灯、不越红线”。

通报指出，据调查核实，该旅某连上等兵陈某某通过APP软件私自购买二手手机，多次在训练执勤期间使用未经审批的“机外机”，通过微信、QQ等聊天工具多次向家人和朋友谈论军事秘密，发送涉军照片，并在手游平台暴露军人身份，造成失泄密问题。

依据《中国人民解放军纪律条令》，经该旅党委常委会研究决定，给予陈某某降衔处分，提前退出现役。陈某某在全旅军人大会上作出深刻检查，给予其所在连队军政主官行政警告处分，所在班班长调离岗位并留用察看三个月。

针对此次失泄密问题，该旅党委在“清网”专项行动的基础上研究筹划部署开展安全教育整顿，营连主官结合安全教育整顿计划进一步统一认识，形成共识，各级深入开展隐患排查整治，找准问题隐患，消除不安全不稳定因素。

消息在中国网络引发热议，有网友认为，“要打了，感觉是在大战前敲打部队”、“东部战区！这个时间点……”。

还有人认为处理太轻、“应该不是泄露重大信息，不然应该是军事法庭了”、“东部战区现在多敏感不用解释吧，不管有意还是无意洩密确实需要用来当典型警示一下”。