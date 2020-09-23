中国银保监一官员地铁猥亵被抓 已立案调查

中国银保监会一名处长在北京警方打击地铁、公交车等场所“色狼”的专项行动中被当场抓获，行政拘留10日。银保监会回应称，对个别工作人员违反社会公序良俗被行拘的问题已立案调查，将严肃处置。

据经济观察网报道，多个消息源近日证实，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）一名现年44岁的李姓处长，在今年年8月北京警方的“猎狼行动”中被当场抓获，随后被行政拘留10日。

北京市公安局公交总队8月12日通报称，北京市公安局公交总队公益西桥站派出所专门在地铁4号线打击色狼。8月10日，民警在地铁菜市口站站台注意到，一名中年男子李某在等车时总是故意用身体靠近女乘客，眼睛不时四处偷瞄。民警秘密跟随发现，列车进站后，李某尾随一名女乘客上了车，随后趁人多拥挤，用手摸女乘客的臀部。民警当场将李某抓获。

李某在审讯中“对自己的猥亵违法事实供认不讳”，公交警方依据《治安管理处罚法》相关规定，将他行政拘留10日。

报道称，李某作案被抓获的北京地铁4号线菜市口站，距离银保监会的机关办公地点只有三站距离。

另据证券时报网消息，银保监会对此事件表示，坚持全面从严治党，始终要求党员干部自觉遵纪守法，培养良好道德风尚。对个别工作人员违反社会公序良俗被行政拘留的问题已立案调查，将依法依纪严肃处置。