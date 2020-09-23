澳卫星站拒与中国续约 中国专家称影响有限

瑞典太空公司（SSC）澳大利亚分部拥有的卫星站将在合同到期后不再与中国续约，针对此举是否会削弱中国太空探索和导航能力，中国航天技术专家黄志澄认为，该事件对中国航天发展的影响比较有限。

路透社早前报道，瑞典太空公司透露，中国将无法在双方合约期满后，继续使用该公司位于西澳大利亚的一个战略太空追踪站。预料这项决定将对中国扩大太空探索，及在太平洋地区的太空遥测能力造成影响。

据中国官媒《环球时报》报道，中国航天技术专家黄志澄昨天受访时表示，即便外媒报道属实，该事件对于中国航天发展的影响也比较有限。中国航天从发展之初就始终奉行独立自主的发展理念，所以即便失去某个海外卫星站也影响有限。

瑞典太空公司透露，中国上次使用这座卫星站的服务是在2013年6月，当时该卫星站为神舟十号载人航天任务提供支持。路透社表示，中国在太平洋中部的基里巴斯也建有卫星站。黄志澄认为，该卫星站与“远望”系列测控船队进行接力，可以通过地面、海上、中继卫星联合起来将可能的影响降到最小。测控是航天大系统中的一个关键系统，但不是全部，只要中国航天坚持自己的发展路线，将运载火箭、卫星等核心领域不断发展壮大，中国航天一定可以走得更远。

黄志澄同时指出，中国没必要完全跟着外媒炒作而急于反驳。该卫星站属于瑞典空间研究中心，建在澳大利亚，其中涉及多方博弈，可以“让子弹再飞一会儿”，不要急于指责是“因为地缘政治针对中方”，不排除单纯是合同到期没续约的可能，也不排除还有谈判与争取的可能。



