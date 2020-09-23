分析：TikTok承诺在美国创造上万个新工作目标 恐高不可攀

针对抖音国际（TikTok Global）早前称将在美国雇用2万5000人，专家们认为该招聘目标有些高不可攀。因为如此高的数字表明，在TikTok面临前所未有的全球挑战之际，预期营收仍会大幅增长。

路透社引述一位消息人士表示，2万5000的就业数字是基于对与TikTok用户一样多的规模类似的组织估算的，但未具体说明。这位消息人士并称，该就业数字实际上是保守的，意在少承诺多兑现。

特朗普上周已“原则上”同意商业软件开发商甲骨文（Oracle）和沃尔玛与TikTok的交易，允许TikTok继续在美国经营。从交易方案的内容来看，该交易将包括一个用于美国教育的50亿美元基金，并承诺为美国带来2万5000个工作。

Wedbush Securities科技分析师Dan Ives说，由于美国政府特别在意TikTok的数据隐私政策，这些在美国新增的岗位可能是工程、内容审核和安全等职位。

他说：“从安全和基础设备角度而言，考虑到敏感性，他们势必得聘雇几千人专注在这个问题上。”

据报道，TikTok最近刚宣布了一项10亿美元创作者基金，将付费给受欢迎的TikTok网红制作视频。广告商GroupM的商业智能全球总裁Brian Wieser说，把这些内容创作者计入，TikTok创造的岗位就能达到2万5000个。

除此之外，难以找到更多的岗位需求。由于字节跳动仍将拥有运营TikTok的算法并将其授权给TikTok Global，后者将不需要聘雇庞大团队来从事人工智能的工作。

科技与地缘政治谘询公司Center for Innovating the Future的未来学家Abishur Prakash说，这类岗位在Facebook和推特都占了很大一部分的人力，将会引发关于TikTok会招聘哪些岗位的疑问。

他补充说，甲骨文和沃尔玛也可能在公司内部成立部门，为TikTok提供服务，从而有助于创造就业。

另一家科技公司——台湾鸿海2017年承诺在威斯康辛州筹建一家新厂，创造1万3000个就业岗位。特朗普将这项协议称为“世界第八大奇迹”，并将此作为他有能力让就业岗位回到美国的证据。

据CNBC报道，提交给威斯康辛州经济发展部门的一份文件显示，鸿海2019年在该州聘雇约600人。

与其他互联网企业员工创造的营收相比，就能更好地理解TikTok招聘目标的野心有多大了。

推特的4800名员工2019年每人平均创造近72万美元营收，或等于总年度营收35亿美元。Snap的3195名员工2019年每人平均创收约53.7万美元，年度总营收为17亿美元。

路透社此前曾报道，字节跳动目前的美国员工超过1000名，多数在加州，一些在德克萨斯州等其他地方。

按相似的效率水平，TikTok的2万6000名美国新员工总数能创造的年营收预计为140亿至190亿美元。

Prakash表示，即便取较低数值，这样的营收目标对于TikTok也很难实现。“我们处在TikTok发展中的不同阶段...有着许多包袱。”

他还表示，TikTok在印度仍然被禁，而印度原本是TikTok最大的市场。“想要实现140多亿美元(营收)，所需时间会长很多，难度也会大很多。



