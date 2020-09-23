华为轮值董事长称持续打压带来很大压力 求生存是主线

中国科技巨头——华为轮值董事长郭平今天表示，持续的打压给华为的经营带来了很大的压力，具体仍在评估过程中，“求生存是我们的主线”。

综合澎湃新闻和路透社报道，郭平在华为全联接大会上演讲称，华为所受重大的打击是对手对华为供应链的打击，但他相信华为会使出全部力量帮助供应链强壮和成长。在做强供应链方面，倡导与供应商共同成长、共享收益。

他在演讲中援引大仲马所言，人类的全部智慧都包含在这两个词中：等待和希望。“我们看到ICT产业正面临巨大的发展机会，政府和企业全面进入数字化和智能化，华为希望能和伙伴一起开创新篇章。”

郭平解释说，数字经济是经济增长的主旋律，他以中国为例，指出去年中国数字经济增加值占GDP约三分之一，但是对增长的贡献达到三分之二。来自政府和企业的数字化新需求已不断地涌现。

郭平还说，华为过去几年已经在ICT领域完成了一定的技术积累。接下来的重点是和伙伴一起，把这些技术应用到各行各业，帮助企业实现商业成功，帮助政府实现兴业、惠民、善政。此外，华为还将在基础创新、标准、人才、社会责任等更广泛的领域，和全球伙伴一起合作，为全球客户提供优质的产品和服务。

郭平在发言最后援引沃尔特·惠特曼的话“永远保持面向阳光，阴影就会被你甩在身后”，表示希望在这个充满不确定性的2020年与大家共勉。

郭平在大会后接受访问时称华为过去十几年一直向高通采购芯片，他也注意到媒体报道高通在申请美国的许可，如果他们申请到了的话，华为也很乐意用高通芯片来制造手机。

中美关系处于数十年来的最低点，华盛顿敦促全球各地的政府排挤华为，称因华为将用户数据交给中国政府用于间谍活动。自9月15日开始，新的禁令已经禁止美国公司向华为供应产品或提供服务。不过，英特尔一名公司发言人昨天表示，英特尔已获得美国当局核发一项许可证，继续向华为供应特定产品。