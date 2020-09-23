汇丰股价跌穿2009年世纪供股价

已成为“港人最痛”之一的汇丰控股，其股价今早在香港恒生交易所开盘后，一度创下4.2%的跌幅，并失守2009年的供股价28港元（下同，4.94新元）。

截至10时30分左右，汇丰控股跌2.96%。报27.85元，续创逾25年以来新低。

截至10时33分，汇丰控股的股价报27.85元。（互联网）

外电引述汇控环球商业和投资银行部门的市场推广主管发出的内部通讯，表明鉴于当前的新闻，集团决定暂停主动在社交媒体发文，以免引来负面反应和评论。

被指可能被中国纳入“不可靠实体清单”的汇控，仍有一线生机。据《华尔街日报》引述消息报道，北京仍在讨论何时公布清单，副总理刘鹤等官员担心，目前公布可能会令美国采取更严厉的行动，建议等待11月美国大选之后。

汇控股价屡创新低，而且早前不派息，不但令痴情小股东心碎，一般打工族也受累，因汇控是主要恒生指数成份股，多达259个强积金基金持有仓位，港人所持的强积金因而间接受损。

由于汇控身处中美恶斗的夹缝中，沽压（抛售股票形成的压力）恐怕短期内难以消退。汇控一直定位为“环球金融，地方智慧”，当中美关系良好时可左右逢源，现在忽然“两面不是人”。

汇控高度依赖香港以至中国大陆市场，业务离不开大中华；但作为国际银行，又不得不遵从美国的法律规定。因此，正面临两头也不能得罪的困局。

美国克林信大学经济系副教授徐家健指出，汇控总部注册地是英国，利润却依靠中国大陆和香港，汇丰如果要作出政治押注，相比迁册回港，可能分拆中港业务较容易。

他说，从经济学角度而言，分拆模式可以是一家公司管英国、欧洲业务，另一家公司管中国大陆、香港业务。就像友邦保险当年由陷入财困的美国国际集团（AIG）分拆出来。

当成功分拆成汇控和上海汇丰，若英国或欧洲监管机构要求停派息时，管辖中港业务的上海汇丰就无须理会。反之，若亚洲区业务出现一些状况，也影响不到英国总部。

最重要的是，分拆之后将减少面对不明朗前景因素。但徐家健坦言，汇控股东未必愿意接受分拆，因过程中可能出现资产估值争执，分拆的机会还需视乎未来中美关系恶化的速度。



