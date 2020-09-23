习近平强调中国无意跟任何国家打冷战或热战

中国国家主席习近平呼吁各国加强合作抗击冠病，并强调中国永不称霸、不扩张，更“无意与任何国家打冷战或热战”。

据新华社报道，第75届联合国常年大会昨天（22日）举行一般性辩论，习近平在其预录的讲话中作出上述表述。

中美近期在科技丶贸易与冠病疫情等议题上矛盾不断升级，两国领导人在联合国常年大会上的发言引起外界关注。

习近平以世界各国当前面对抗疫挑战为主轴，呼吁全球做好携手迎接更多全球性挑战的准备，要“跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念”。

他不点名批评美国说，各国应“摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式”。

冠病疫情冲击全球化进程导致保护主义抬头，西方国家更是频频发出“将供应链搬出中国”的声音。

对此，习近平在会上呼吁各国维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，“旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。”

习近平也不点名警告美国，国家之间可以有竞争，但必须是积极和良性的，要守住道德底线和国际规范。他同时向美国喊话：“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。”

在中美紧张关系加剧之际，习近平表明，中国永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，更“无意与任何国家打冷战热战”，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。

他也强调，中国以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行。“我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。”

另外，对于联合国在后疫情时代如何发挥作用，习近平21日在联合国成立75周年纪念峰会上发言时提出四点建议。

第一、主持公道——各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运；第二、厉行法治——不搞例外主义，不搞双重标准，也不能歪曲国际法；第三、促进合作——以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和；第四、聚焦行动——不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效。

中新社引述中国外交学院副院长高飞分析称，四点建议的核心都是围绕捍卫和践行多边主义展开，彼此又紧密相连。

高飞说，“主持公道”将为多边主义提供道义指向，“厉行法治”是多边合作的关键基础，“促进合作”是多边主义目的所在，“聚焦行动”是多边合作的迫切要求。

