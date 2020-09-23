山东安徽两学校接连将学生外卖扔垃圾桶 网民批评：太浪费

山东一所卫生学校和安徽一中学在同天都发生学校人员将学生外卖丢进垃圾桶的行为，引发网民批评。前者校方昨天承认该工作方法简单粗暴，并承诺会完善相应管理办法。后者当地教育部门已责成学校按价赔偿学生外卖损失。

根据观察者网报道，安徽亳州宏志中学保安被爆将学生外卖扔进垃圾桶，就在同日，山东省莱阳卫生学校也被曝出同样的情况——校方通过学生会没收学生所点外卖，再全部丢进垃圾桶。该校学生表示，学校不允许订外卖，但食堂又贵人又多，很麻烦。

该校官方微博昨天作出回应，承认该工作方法简单粗暴，并承诺会完善相应管理办法。该校办公室职员向观察者网表示，虽然发布了情况说明，但目前还不知道具体情况。

一段曝光的视频显示，两名男子将小推车上几十份外卖丢进垃圾桶的视频，并说“往里扔，往里扔”。

许多网民看到视频表示，那么多还没开封的外卖，就这样被丢了，实在浪费。

该校的一位学生表示，视频拍摄当天是9月20日，也是新生入学日。当天，学生们订的外卖被学生会查收并扔掉，“说是学生科那边下的文件”。

虽然该校设有食堂，但这位受访学生表示，“有点贵，并且排队的人比较多”。学校又不允许外出和订外卖，“因为订外卖就没有人去吃食堂了。”

有网民表示，在学校丢外卖的同时，食堂上估计还写着“杜绝浪费粮食”的标语，质疑“这会儿怎么不说浪费粮食了”。

校官方微博昨天作出情况说明，承认视频内容属实，并表示接受批评，承诺作出整改。

同时，校方也明确表示，“出于疫情防控要求和学生食品安全考虑”，学校不允许学生订购外卖，只是这次的处理方法“简单、粗暴”。

然而，网民认为这样的行为不能只是“接受批评”，质问“扔掉的外卖不用赔吗？”

山东省莱阳卫生学校办公室工作人员今天回应表示，官微上的情况说明是他们发布的，但自己对此事的具体情况并不了解。

另据微信公众号“亳州市教育局”消息，此前，安徽亳州市宏志中学也被曝出“家长给学生点外卖被保安扔掉”，当地教育部门昨天已责成学校领导对该保安进行批评教育，并向学生及家长赔礼道歉，按价赔偿学生外卖损失；责成学校作出深刻书面检查，对其他相关责任人进行处理。

自从中国国家主席习近平提出制止餐饮浪费后，中国各地大力推广“节约粮食”活动。江苏一学校食堂此前推出“男女版打饭窗口”以响应节粮号召，中国各地餐饮类协会、机构也密集公布了一批制止机关食堂餐饮浪费的实施细则。