华为云服务总裁张平安：面对压力“宁可向前一步死 绝不退后半步生”

华为消费者业务云服务总裁张平安今天在华为全联接大会上演讲称，去年5月16日后，华为在海外新的手机不能继续使用谷歌服务，因此华为下决心构建华为自己的移动服务（HMS）应用生态，来支持华为1+8+N的智能硬件战略，构建全场景智慧化的移动服务生态。

根据澎湃新闻报道，张平安说，“下定决心构建一个全新的生态是不容易的。面对自去年以来的巨大压力和挑战，华为选择的是宁可向前一步死，绝不退后半步生。令人欣慰的是HMS不仅生存了下来，而且现在已经绽开了美丽的花朵，每天都有更多的应用上架到华为应用市场，每天都有更多的开发者加入到了HMS 生态大家庭。”

张平安称华为短期内调集了数千名工程师来打造了华为移动核心服务HMS Core。短短一年时间，在HMS生态中，华为面向全球的开发者和伙伴开放了支付引擎，HUAWEI Ads广告引擎，浏览引擎，地图引擎，以及搜索引擎这五大根服务能力。

“两周前，我们面向全球正式发布了HMS Core 5.0。HMS Core5.0全面开放了华为软件、硬件和云端的各项创新能力，从原来的应用服务领域扩展到了图形图像、人工智能、媒体、系统、安全、智能终端7个领域，56个kits，近13000个API。”张平安称通过全面的开放，希望能够使能全球的合作伙伴，加速各种数字服务的创新。

张平安介绍，正因为有了全面开放的能力，全球开发者加入了HMS生态的数量快速增长，今天已经达到180万，相比去年同期几乎翻倍；集成HMS Core的应用有9.6万个，同比也翻了一翻；华为应用市场的月活用户已达4.9亿，今年1至8月份的应用分发量超过2610亿。