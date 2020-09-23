央视发视频称美国视中国为监控重点

美国政府早前一直敦促多国政府排挤中国通讯巨头华为，称其为中国政府进行监听和间谍活动。中国官媒今天发布视频反击，批评美国政府自身在网络安全操守方面劣迹斑斑，且在美国监听全球的计划中，中国是美国在东亚的监控重点。

中国央视今天发布名为《窃密帝国》的视频称，美国政府近期以保护数据安全为由，接二连三地推出针对中国企业的禁令。以国务卿蓬佩奥为代表的一些美国政客还发起所谓的“清洁网络”计划，企图从运营商、应用商店、应用程序等五个方面排挤中国互联网企业、产品及服务，并在没有证据的情况下声称中国企业对美国国家安全和公民隐私“构成重大威胁”。

蓬佩奥上个月宣布扩大“清洁网络”倡议，并将在该计划下清除“不受信任”的中国手机应用。王毅随后不点名批评美国大搞单边主义，以“清洁”为名向别国泼脏水，以安全为借口对其他国家领先企业进行全球围猎，并说“这是赤裸裸的霸凌行径”。

美国国务院是在4月29日推出“清洁网络”倡议。这个多国倡议的核心是要防止华为和其他中国电信设备供应商主导下一代或5G无线电信服务。

这部时长约10分钟左右的视频也指出，美国政府自身在网络安全操守方面劣迹斑斑，曾发生了诸如“维基解密” “棱镜门”等网络安全事件，引起全球哗然。

视频并通过媒体的报道集锦举例说明了上述事件，并称美国不仅大规模监视美国公民的数据和隐私，引发国内大规模抗议，还窃听德国、法国、巴西等至少35个国家领导人的通讯信息；在美国监听全球的计划中，中国是美国在东亚的监控重点。

据前美国中央情报局雇员斯诺登的披露，美国自2009年以来一直在侵入中国的电脑，发起恶意攻击，并窃取行业机密和政府情报。

视频说，“棱镜计划”、“怒角计划”、“强健计划”、“上游计划”等多个窃密监听行动一次又一次地证明：美国正是全球最大的网络攻击者，是名副其实的黑客帝国、窃听帝国、间谍帝国。

美国等西方国家政府和机构曾指中国科技巨头华为设置后门，以便在执法部门不自觉的情况下进入手机网络，获取客户信息。华为则否认为中国从事间谍活动，并表示美国希望阻挠其增长，原因是没有一家美国公司能以具有竞争力的价格提供和华为同样的技术。