蓬佩奥智囊余茂春称中国没有真正盟友

主张美国强硬对抗中国的美籍华裔学者、美国国务卿蓬佩奥智囊余茂春日前罕见公开亮相，反驳中国在联合国大会上重申的多边主义立场，并称中国没有真正的朋友。

据日经亚洲评论报道，余茂春昨天（22日）以视讯方式参与加拿大智库麦克唐纳－劳里埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）举办的线上论坛时说，共有价值观是多边主义的基础。

他注意到，一个“民主国家联盟”正在形成以对抗中国的威胁，这与北京拉拢的国家不能混为一谈。

余茂春说：“我们有日本、澳大利亚、英国、加拿大、欧盟、北约和亚细安，我们有同样的价值观。中国没有可信任的真正盟友。朝鲜在很大程度上，对中国共产党没什么用处；而俄罗斯和中国则在玩欲擒故纵的游戏。”

对于中国领导人在联合国大会上提倡多边主义，余茂春认为，多边主义只有在大家拥有共同目标时才发挥作用。他举例，朝鲜的六方会谈判就是一个失败的例子。“多边主义是好的，但需要一个目标。”

美国《华盛顿时报》6月中曾报道，余茂春为美国国务卿蓬佩奥的首席中国政策与规划顾问。他在过去三年一直是特朗普政府重塑美国对华政策的强大幕后力量，并在蓬佩奥领导下，与其他“中国现实主义者”着手调整被认为是“绥靖主义”的一些对华政策。

58岁的余茂春在安徽出生，在重庆长大，1985年到美国留学。他曾是重庆永川中学的文科高考状元，但母校7月底将他的状元大名从石碑凿除。