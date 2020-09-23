杜特尔特谈南中国海仲裁案 对华措辞变强硬

菲律宾总统杜特尔特昨天针对南中国海仲裁案问题称，北京在该海域的主张违反了国际法。外界认为，在多年来不断拉近与中国的关系后，杜特尔特似乎又重新倒向美国一边。

根据彭博社报道，现年75岁的杜特尔特昨天在联合国大会发表讲话时，对2016年有利于菲律宾的南中国海仲裁案裁决做出了最有力的辩护，他称北京在南中国海领土上的广泛主张违反了国际法。杜特尔特说，该裁决“已经是国际法的一部分，不容妥协，也不容有政府淡化、轻视或背弃它。”

杜特尔特说：“我们坚决反对任何破坏它的企图，”他没有专门点名中国，但强调“我们欢迎越来越多的国家支持这项裁决以及它所代表的意义——理性战胜轻率，法律战胜混乱，善意战胜野心。”

2016年杜特尔特上台后，一直没有执行南中国海冲裁案相关裁决，而是与中国建立了更紧密的联系，同时宣布与美国这个几十年来最大的军事盟友“分道扬镳”。但是近几个月，随着北京在南中国海的领土主张加强，加上菲律宾经济受到冠病疫情重创，杜特尔特政府开始重新向美国倾斜。

尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高级访问研究员库克（Malcolm Cook）受访时指出，现在有“更多空间能够让那些批评中国的声音被听到并发挥影响，” 他说，在杜特尔特降低反美论调的同时，对华更为强硬的官员也纷纷站了出来，“今年菲律宾外交政策的重心，已经偏向美国。”

今年6月，菲律宾原本要终止一项已有22年历史的美菲联合军演协议的决定被叫停，同时开始加大对中国在争议海域行动的批评。杜特尔特本月还赦免了一名在2015年杀害菲律宾变性人的美国海军陆战队员。