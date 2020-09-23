中国外交部反驳特朗普联大讲话：出于政治目的编造谎言

中国外交部发言人汪文斌今天就美国领导人联大涉华讲话发表谈话称，美方利用联合国讲台，罔顾事实，编造谎言，出于不可告人的政治目的，对中国进行无端指责抹黑，中方对此坚决反对。事实再次证明，单边主义和霸凌行径是全世界面临的最严重威胁。

根据中国外交部网站消息，汪文斌称中国应对疫情的表现全世界都看得很清楚，人民自有公论。冠病病毒是全人类的共同敌人，中国是病毒受害国，也是全球抗疫贡献国。中国第一时间报告疫情，第一时间确定了病原体，第一时间向世界分享了基因序列。在确定病毒出现人传人现象之后，中国在第一时间果断作出关闭离开武汉通道的决定，中方对湖北省、武汉市对外通道实施最严格的封闭和交通管控，中国海关即依法阻止全国各地拟出境人员中发现的“四类人员”出境。

汪文斌强调，中国抗疫行动公开透明，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然。他说，中方1月23日关闭离汉通道时，中国以外的国家和地区一共只有九例确诊病例，美国只有一例。美国当月31日停飞中美直航航班，随后对所有中国公民关闭边境，当时美国公布的确诊病例也只有10余例。

汪文斌指出，美国反复就疫情问题对中国进行无端指责，目的是企图把本国应对疫情不力的责任“甩锅”他人，这完全是徒劳的。美方无理攻击并退出世界卫生组织，危及全球抗疫合作，不仅给世界人民带来伤害，也会让本国人民继续付出惨重代价。美国现在要做的是，停止政治操弄，摒弃将病毒标签化、政治化的做法，同国际社会一道抗击疫情，而不是推卸责任，抹黑别人。

针对关于气候变化和环境保护的课题，汪文斌也回击说，中国积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，实施了一系列政策行动，成绩有目共睹。中国提前完成2020年气候行动目标，为全球应对气候变化作出重大贡献。中国非化石能源占能源消费总量比重已经上升到近15%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。

汪文斌指责美国，作为全球累计排放温室气体最多的国家，既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取最低限度行动，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。美国是世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，但拒绝批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。汪文斌质问，这样一个国家有什么资格指责中国？

汪文斌最后奉劝美方，停止玩弄政治游戏，摒弃单边主义，为世界尽到应有的责任。