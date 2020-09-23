港反修例抗争者欲在“十一”大规模游行

香港反修例抗争者企图卷土重来，计划在下周四（10月1日），即中国国庆日当天发起大规模游行。其中，有激进抗争者“揽炒派”据报准备号召民众在全港各区“延续街头战线”。

《文汇报》报道，为了煽动更多人参与活动，揽炒派近日在香港多区开设街站。同时，为了怂恿刚开学的大学生参加，各大学的揽炒派“独庄”（代理人）也在校园内派发宣传单。

报道也引述消息透露，揽炒派已达成共识，近阶段的主要工作就是炒作“12瞒逃”事件。12名港人早前疑潜逃台湾时被广东海警截获押往深圳，深圳市公安局本月13日通报指他们涉嫌偷越国境犯罪，已被当局刑事拘留。他们大多是反修例抗争的参与者。

据不完全统计，公开宣布参与摆街站或在办事处举办签名活动的就有30多人，未来一周全港也会设逾百个街站宣传，规模堪比数个月前的反《香港国安法》。

另有知情人士说，揽炒派本月初曾发起所谓“906九龙大游行”，虽然当天参与的人数寥寥可数，但仍未能打消他们企图重燃“街头战线”的野心。据称，揽炒派最新计划是在10月1日再发起大规模街头聚集及游行活动。

此外，有网络社交群组据报正着手煽动一班“和理非”民众参与当天活动。报道也称，为求达到更多人参与，有群组负责人甚至会主动向“民间人权阵线”联络要求配合他们。香港泛民主派组织“民间人权阵线”曾举办多次公众游行和集会。

不过，香港政府今天宣布，原定本周五（25日）届满的“限聚令”，将延长实施至10月1日。这意味着反修例抗争者聚集或发起大规模游行，将面临票控或被警方逮捕。

根据限聚令，在公众地方不得超过四人的群组聚集。



