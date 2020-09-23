中国农业农村部长称秋粮丰收已成定局 粮食安全有保障

中共中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示，今年中国秋粮丰收已成定局，全年粮食产量有望高位增产，预计平均亩产提高近两公斤，连续六年稳定在13000亿斤的水平上。

据中新社报道，韩长赋接受采访时表示，从目前情况看，前两季的夏粮和早稻已丰收到手，分别比上年增产24.2亿斤、20.6亿斤，夏粮产量创历史新高，秋粮形势也比较明朗，丰收在望，今年还是一个丰收年，粮食会有个好收成。

韩长赋说，之所以判断今年秋粮能够丰收，主要是因为今年秋粮面积明显增加，预计秋粮面积超过12.8亿亩，比上年增加800万亩，此外，虽然今年气象灾害频发，但对产量影响有限，作物长势整体较好。

韩长赋强调，在今年这个特殊年份里，“夺取粮食丰收有着不同寻常的特殊意义。”

他指出，端牢14亿中国人的饭碗，为经济社会稳定提供了有力支撑，为脱贫攻坚、全面小康奠定了坚实基础，在世界粮食贸易链供应链受疫情冲击的背景下，中国夺取粮食和农业丰收，做到“手中有粮、心中不慌”，牢牢把握应对各种风险挑战的主动权。

另据新华社报道，韩长赋说，中国粮食已实现“十六连丰”，稻谷、小麦两大口粮库存可满足全国居民一年的消费需求。今年粮食生产形势不错，市场供给充足、价格总体平稳，粮食安全有保障。

针对粮食进口问题，韩长赋表示，近年来中国粮食常年进口大致一亿吨，其中谷物不到两成，仅占国内产量的2%左右，主要是调剂品种余缺。今年粮食进口有所增加，但增加的并不多，适当增加了一些玉米。

他提到，近年来国内大豆生产稳定发展，但生产增长远低于消费增速，需要进口来弥补国内缺口，这种格局在今后一个阶段将长期存在。

粮食安全被视为稳定中国社会经济大局的“压舱石”，高层近期也频频聚焦粮食安全问题。中共总书记、中国国家主席习近平上个月曾罕见发出指示，敦促通过立法和监管，制止餐饮浪费。

有分析认为，高层频密聚焦粮食生产，强调制止餐饮浪费，显示粮食安全形势严峻。