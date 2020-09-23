李嘉诚成都公司被禁止融资贷款？

成都高新区财政金融局据报向金融机构下发通知，要求禁止向和记黄埔地产成都公司提供新增融资、贷款等帮助。对此，长江实业集团回应称，和记黄埔地产成都公司现在并非长江实业之附属公司，也不是该集团控制。

综合财联社、东网等报道，一份疑似成都高新区财政金融局发布的文件今天在网络流传。该文件显示，由于和记黄埔地产成都公司存在捂地、捂盘等不良行为，高新区内金融机构被禁止向和记黄埔成都公司及其项目提供新增融资、贷款；同时，禁止区内金融机构向和记黄埔进行重大资产重组提供帮助。

对此，财联社先后致电成都高新区财政金融局和成都市地方金融监管局求证，但相关人员均表示不清楚此事。

长实集团则表示，该公司所有发展项目均严格按照法规进行，并不存在囤地的情况。此外，一直按计划完成发展及出售项目，所有开发项目均与地方政府保持紧密沟通，配合当地规划及要求进行专案发展。

据报道，长实今年7月已把所持的上述成都公司股权售予禹洲集团。

李嘉诚旗下公司近几年频繁出售中国的资产，据传已套现超过人民币千亿元（下同，约200亿新元）。

例如2019年10月，长实集团以超过40亿元的交易总价，向融创中国出让大连一个楼盘项目；2016年10月，长江实业地产以200亿元，卖掉了上海陆家嘴的“世纪汇”综合体，这也是李嘉诚在中国出售的最大一笔物业。