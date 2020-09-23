中国外交部批美众院通过新疆强迫劳动法案

美国国会众议院周二（22日）近乎全票通过《防止强迫维吾尔劳动法》。对此，中国外交部表示强烈愤慨和坚决反对，并称所谓强迫劳动问题，完全是美国和西方一些机构和人员凭空捏造的谎言。

根据《防止强迫维吾尔劳动法》，美国将全面禁止进口所有来自新疆的产品，除非企业提供明确和令人信服的证据，证明其供应链中没有强迫劳动，才可获准进口。此前，美国法律已经禁止进口强迫劳动产品，但《防止强迫维吾尔劳动法》更进一步假定新疆生产的所有产品都涉及强迫劳动。

新疆是中国主要棉花产区，这项法案如果生效，中国的大部分输美棉花产品可能会被禁。

综合路透社、《环球时报》报道，外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上指出，众议院不顾中国的严正立场和客观事实，执意审议通过上述议案，大肆炒作新疆的所谓强迫劳动问题，威胁对中国的实体和个人进行制裁，中国对此强烈的愤慨，坚决反对。

汪文斌称，所谓的强迫劳动问题，完全是美西方一些机构和人员凭空捏造的谎言。

“美方一些人口口声声声称关心新疆的少数民族，却无视新疆地方政府为保障人权，促进新疆人民就业所做出的巨大的努力。肆意炒作所谓的新疆保护问题......我们敦促美方正视事实，认清形势，立即停止炒作所谓的强迫劳动问题，停止借涉疆问题干涉中国内政。”

汪文斌强调，中国将继续采取一些必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。



