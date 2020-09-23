中国教育部：家庭困难不是辍学主因 须加大力度治理未成年人非法婚姻

中国教育部基础教育司司长吕玉刚指出，学习困难、外出打工、早婚早育、信教入寺，还有身体残疾的儿童，是造成辍学的主要原因，家庭经济困难并不是最主要的原因。因此，对早婚早育的，要宣传婚姻法，要依法来治理未成年人的非法的婚姻，加大治理力度。

综合中新网和《21世纪经济报》报道，吕玉刚在中国国务院新闻办新闻发布会上指出，要聚焦上述重点人群来抓好控辍保学工作。例如，对外出打工的学生，要建立相关部门的跨区域的、联动的劝返机制；对早婚早育的，要宣传婚姻法，要依法来治理未成年人的非法婚姻，加大治理力度等。

吕玉刚表示，今年6月，教育部会同中央10个部门，研究出台了关于进一步做好控辍保学工作、建立义务教育有保障长效机制的文件，在三个相关方面制定了相关举措。

首先是聚焦“三区三州”、52个未摘帽贫困县巩固提高工作，持续加大政策、资金、项目的支持力度，提高这些地区对义务教育的保障水平和教育质量。

其次是突出关键人群，例如上文提到学习困难的，外出打工的，早婚早育的，信教入寺的，还有身体残疾的儿童。吕玉刚说，通过一年多来推动控辍保学工作以及各地劝返的情况来看，家庭经济困难并不是最主要的原因，上述五个方面是比较突出的原因。所以，要聚焦这些重点人群来抓好控辍保学工作，保证这些孩子能够实现义务教育有保障，就会有很好的工作基础。

吕玉刚指出，对早婚早育的，我们要宣传婚姻法，要依法来治理未成年人的非法的婚姻，加大治理力度。对信教入寺的，要严格依法禁止利用宗教妨碍国家教育制度的实施。对于残疾的儿童，就要通过多种途径，根据残疾的程度，通过随班就读，特殊教育安置以及送教上门多种途径，解决孩子教育的问题，要因人施策，解决有保障的问题。

最后是健全五项机制，包括政府、部门、学校、家庭共同参与、共同负责的联保联控的机制、定期专项行动机制、应助尽助的救助工作机制、依法控辍的治理机制以及提高办学水平的保障机制。