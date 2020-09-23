马英九称美军援台机会不大 民进党：恫吓人民

台湾前总统马英九今天演讲时提到，台海若发生战事美国援台机会不大，民进党发言人回应说，遗憾看到曾经的三军统帅与中国大陆沆瀣一气、恫吓台湾人民。

据台湾《联合报》报道，马英九今天在台湾中正大学演讲时谈及两岸关系与台湾安全时说，因美航母舰龄老化，再加上20多年来大陆全力发展反舰导弹，台海若发生战事，美国援助台湾机会不大。

民进党发言人周江杰回应称，很遗憾看到曾为三军统帅的马英九，继先前说出“首战即终战”、“美军不会来”等唱衰台湾、贬低台军战力的言语后，再度与中共沆瀣一气，说出恫吓台湾人民的发言，这样与世界民主浪潮逆势而行的行径，难怪2012年“经济学人”和2015年“时代杂志”等国际期刊会给马英九负面的“国际认证”。

周江杰指出，大陆军机穿越“海峡中线”的扰台挑衅行为，不但严重破坏台海现状，更造成区域安全稳定的危害，台海领空与领海绝对是不容妥协的主权范围，台湾始终秉持“不求战、不畏战”的立场，但千万不要低估台湾人民捍卫国家的决心。

周江杰表示，对于马英九这样不断释出贬低台军战力和挑拨台美关系的讯息，不只民进党不会认同，更不会被台湾人民所接受。他还反问国民党，马英九的说法难道就是国民党当前的立场吗？