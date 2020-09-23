连花清瘟产品上半年营业收入超20亿元人民币

以岭药业名下药品连花清瘟胶囊日前已获13个海外国家上市许可，连花清瘟上半年营业收入超20亿元（人民币，下同，约4亿新元），以岭药业股价上涨，创始人吴以岭身家超百亿。

根据每经网报道，以岭药业前晚公告称，其名下连花清瘟胶囊获得毛里求斯中成药注册批文。据以岭药业介绍，连花清瘟胶囊已在巴西、印度尼西亚、加拿大、莫桑比克、罗马尼亚、泰国、厄瓜多尔、新加坡、老挝、吉尔吉斯斯坦、菲律宾、科威特和毛里求斯等13个海外国家分别以“中成药”、“药品”、“植物药”、“天然健康产品”、“食品补充剂”、“现代植物药”、“天然药物”等身份注册获得上市许可。

不过，以岭药业表示，目前海外销售收入占公司营业总收入比例较低，对公司经营业绩不构成重大影响。

以岭药业表示：“2019年度，公司连花清瘟产品实现营业收入17.03亿元，占公司总营业收入的29.24%。2020年上半年，连花清瘟产品实现营业收入20.24亿元，占公司总营业收入的45.11%，较去年同期增长50.35%

以岭药业在半年报中转引中康资讯数据，连花清瘟胶囊在今年第一季度OTC终端中成药感冒药品类销售额排名中跃居第一位，占了约10%的市场份额。

以岭药业在投资者关系活动记录表中称：“今年上半年连花清瘟产品销售收入较去年同期实现快速增长，尤其是二季度单季同比增幅近500%。往年二季度是连花清瘟淡季，但今年淡季不淡。连花清瘟作为抗疫明星知名度得到大幅提升，二季度国内疫情得到良好控制，但仍因复工复学复产及作为‘治感冒抗流感’需求回归等因素影响，连花清瘟销量同比仍然取得较好成绩，从一定程度上反应了连花清瘟在传统流感和感冒市场份额得到极大提升。”

据以岭药业今年上半年报，公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.14亿元，较去年同期增长57.05%。

今年以来，以岭药业业绩向好，其股价也节节升高，4月17日一度达到上市以来的高点41.39元，不过之后回落至28元左右。

随着股价的升高，以岭药业创始人、被称为“A股最富院士”的中国工程院院士吴以岭的身家也将随之暴增。

此前，在投资者关系活动记录表中，以岭药业表示：“在由钟南山院士、李兰娟院士、张伯礼院士担任顾问，武汉大学人民医院、武汉金银潭医院、广州医科大学第一附属医院等全国20余家医院共同完成了‘中药连花清瘟治疗冠病前瞻性、随机、对照、多中心临床研究’，该研究纳入符合要求的284名冠病患者，结果证实：应用连花清瘟可改善冠病确诊患者发热、乏力、咳嗽等临床症状，明显改善肺部CT特征，缩短症状持续和治疗时间，提高临床治愈率，应用于冠病患者安全有效。”

