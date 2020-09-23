江苏淮安一高校下发涉歧视同性恋卫生手册 校方：内容确有不妥 已进行回收

针对“下发给学生的《卫生健康教育手册》被指有多处歧视同性恋内容”一事，江苏省淮安市淮阴师范学院后勤管理处今天回应称：昨天核查后发现手册中涉及同性恋的部分内容，确有不妥当之处；学校相关部门昨天下午已经开始回收下发的手册。

根据澎湃新闻稍早前报道，网传的一张图片显示，该学校下发的《卫生健康教育手册》图片中载有“同性恋违背自然法则，在性格上有缺陷，情绪特别不稳定”“同性恋会教唆引诱正常人，给正常人造成不安全感”“同性恋寿命比正常人要短，由于同性恋是一种变态行为，其心理意识与生命体特征相悖”“同性恋吸毒的可能性较大”等内容。

该照片曝光后引来各方批评。校方今天回应说，手册（回收后）会组织卫生人员重新审定内容，整个再过一遍，不妥当的地方会删掉。该校后勤管理处一位负责人称，学校已经“重视处理了”。

中国性学会青少年性健康教育专业委员会副秘书长杨湃认为，该手册中存在很多谬误，同性恋并不违背自然法则，相反，在两千多种动物中都有观察到同性行为，同性恋本身就是自然法则的一部分。

杨湃还称，手册的核心其实是建立在同性恋群体危险、不稳定、不被社会接受之上的。社会认为性少数群体“性格上有缺陷，情绪不稳定”，是因为社会对性少数群体了解较少，歧视较多导致的。

性别与教育研究学者崔乐认为，类似的“恐同”教材或手册在会对师生带来多重的负面影响。这对于异性恋学生来说，“恐同”教材或手册可能会误导他们对同性恋的认知，进而导致偏见、歧视甚至霸凌；对于性少数学生来说，教材本身的权威性可能会阻碍他们接纳自己的身份，增加心理健康风险。

崔乐谈到，“恐同”的校园环境会对性少数学生的学业和心理健康造成负面影响。中国高校要更包容、多元、公正，杜绝基于性与性别身份的歧视。