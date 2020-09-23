调查：香港整体生活指数跌至18年来新低

一项调查发现，去年香港整体生活指数为101.39，较2018年的104.76下降3.37，也是自2002年有进行有关调查以来最低的一次，反映香港人整体生活质素下降。

根据香港电台报道，香港中大香港亚太研究所公布去年的“香港生活质数指数”，在健康、社会、文化及休闲、经济和环境五个分类中，只有环境分类指数上升至有记录以来最高，其余四个分类的指数则下跌。

其中言论自由指数和政府表现指数都比2018年下跌，也是有纪录以来最低。生活质素研究中心主任黄洪表示，去年的社会事件中，市民不论政见如何都对政府的表现不满，不过报纸批评指数上升，反映传媒更敢于批评政府或大财团。他还说，去年的反修例运动令市民与朋友不敢畅所欲言，争执多了，当谈到政治议题时更需要小心说话。黄洪认为，政府要释出善意，正视市民的意见，市民也要多正面表达意见。

至于健康分类指数比2018年下跌，当中压力指数和生活满意程度较差。中大公共卫生及基层医疗学院助理教授锺一诺说，去年的社会事件令市民面对很大压力，但不是唯一的原因影响指数下跌。

另外，经济分类指数跌至有记录以来最低水平，中大经济学系副教授庄太量表示，置业负担比率是18年以来最差，反映市民难以负担楼价。他说，实际租金指数有改善，是因为去年下半年经济情况转差令租金回落。庄太量预测疫情会影响今年的失业率、实际工资及租金指数。