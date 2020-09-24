中国褐皮书报告：仅沿海经济强劲反弹

根据中国褐色书报告，中国第三季度的经济反弹仍然不均衡，较富裕的沿海省份表现良好，但较贫穷的内陆地区则陷入衰退；而官方数据未显现出这种衰退。

据彭博社报道，中国褐皮书的季度报告，北京、上海和广东附近地区的大公司正在看到官方数据所示的经济加速增长。但是，内陆省份处于衰退之中，产值和国内订单下降。

中国褐皮书首席经济学家史剑道（Derek Scissors）说：“对于精英企业，即大型公司和沿海三大地区的公司而言，经济正在加速。这是北京希望强调和大多数外国观察人士可以看到的反弹，而大多数地区的大多数公司面临的复苏则要平缓得多。”

这份基于调查的报告证实了官方的制造业反弹数据；自第一季度因为疫情而下滑之后，制造业形势从4月份开始改善。零售业也有好转，疫情主要影响的仍是服务业。

报告显示，服务业企业第三季度的收入仅“略微”好于前一季度。在信贷方面，中国贫富地区的分化也很明显。在广东以及上海和北京一带，超过30%的公司获得了资本，这是其他地区的两到三倍。

第三季度未见预期中的被压抑的信贷需求释放。无论是国有企业还是私营企业，而且无论是哪个规模级别的企业，每个关键部门的贷款都告下降。影子银行在此期间一落千丈，可能是由于需求不足和中小型企业缺乏信心。

该报告在8月13日至9月12日之间进行了3304次访谈，并且在8月10日至9月4日之间对160名银行信贷员和分支机构经理进行了采访。官方GDP数据将于10月19日公布。