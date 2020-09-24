习近平：搞单边主义和霸权必失人心

中国国家主席习近平23日晚以视频方式会见联合国秘书长古特雷斯时指出，安理会常任理事国要作表率，搞单边主义和霸权必失人心。

据中国外交部官网消息，习近平说，国际社会要以隆重纪念联合国成立75周年为契机，重申对多边主义的坚定支持，重申对联合国宪章的庄严承诺。中国作为联合国安理会常任理事国，将坚定支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

在抗击冠病疫情方面，习近平指出，中方愿毫无保留同各方分享经验作法，并继续向有需要的国家提供支持和帮助。

他说，疫情催生了不少新问题，但归结起来还是离不开和平与发展问题。他也再次不点名批评美国说，安理会要发挥集体安全机制作用，常任理事国要作表率，“搞单边主义和霸权必失人心。”

习近平表示，疫情放大了全球治理体系中不适应、不匹配的问题。各方应思考如何加以完善，而不是推倒重来，另搞一套。他也再次强调，“中国从不搞意识形态对抗，从不主张脱钩，从不想称王称霸。”中国想得最多的，是让14亿中国人民过上更好的生活，为人类作出更大贡献。但也不会坐视国家主权、民族尊严、发展空间受损。

古特雷斯感谢中国一贯给予多边主义和联合国坚定支持，并赞赏中方在践行多边主义、应对气候变化、促进可持续发展等方面提出的一系列重大倡议和举措。

他还说，联合国希望同中国继续加强合作，期待中国发挥领导作用。

此前一天，中美两国在联合国常年大会上针锋相对，美国总统特朗普演讲时11次点名中国，要中国为全球疫情负责，习近平则在讲话中强调中国“无意与任何国家打冷战或热战”，并且不点名批评美国，称“大国更应该有大的样子”。