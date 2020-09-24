中梵续签主教任命临时协议 美国对此提出批评

梵蒂冈继续与中国的接触政策，续签了主教任命临时协议。美国政府则批评梵蒂冈的努力没有换回中国宗教自由状况的改善。

据美国之音报道，梵蒂冈和中国9月22日在北京签署了主教任命临时协议。梵蒂冈国务卿帕罗林枢机主教就此发表声明，称协议对中国的教会生活和梵中对话意义重大，并说中国的所有主教如今首次与罗马教廷融为一体。

梵蒂冈新闻网刊登的公报表示，梵中签署这项临时协议前进行了长期和慎重的谈判，协议的签署是“彼此和解关系逐步发展的结果”。公报还说，梵中主教任命协议的签署，为扩大双边合作创造了条件”。

公报显示，梵中双方代表团层级和以前保持一样，中方团长是外交部副部长王超，罗马教廷与各国关系副部长卡米莱利则率领梵蒂冈代表团。

中国官方新华社只发出简短通稿，报道中梵签署新主教任命临时协议的消息。中国外交部发言人汪文斌9月22日在例行记者会上回答媒体查询时，没有提供续签细节，只是就中梵主教任命协议两年来的执行情况和愿景做了原则性阐述。

美国国务卿蓬佩奥9月18日曾发推说，罗马教廷两年前同中共达成这项协议，希望以此使中国的天主教徒受益，然而，中国践踏宗教信仰的情况却越来越严重。梵蒂冈如果续签这项协议，将会“危及其自身的道德权威”。

蓬佩奥还在宗教研究机构天主教“第一要务”（First Things）杂志上发表了一篇题为“中国天主教徒与教会的道德见证”的文章，其中谈到梵蒂冈教廷与中国达成的协议和中国的天主教徒所受到的迫害。

法新社说，中梵续签有关主教任命问题的临时协议令美国非常不快。

分析人士认为，在对华关系的策略上，梵蒂冈执行的路线是继续与中国接触，美国政府则是依据自身经验，批评梵蒂冈在走自己的老路。

香港资深媒体人纪硕鸣受访时说：“梵蒂冈还是用接触的方式，希望梵蒂冈的价值和声音能够传到中国大陆市场。梵蒂冈用它的方式在和北京沟通，这个正好和美国提出来的接触无效现要脱钩的做法完全不一样。梵蒂冈还是停留在原来西方社会跟中国接触的关系上，看好中国的市场，因为它也想不出它的什么方式。”

纪硕鸣说，美梵对华关系的不同之处在于，梵蒂冈进军中国主要是在文化和宗教领域，美国则是以庞大经济交流为依托。“在国际关系调整当中，无论什么情况下，接触还是必要的，因为最终的解决办法，哪怕是冷战和热战，最终还是要坐下来谈判，脱钩不接触只是给对方一种压力。”

路透社援引梵蒂冈三位不愿透露姓名官员的话说，梵中主教任命协议并非完美，但是梵蒂冈获得了与北京隔绝近70年后维持直接对话“近乎唯一的渠道”。

中国约有天主教徒1200万人天主教徒，教会数十年来一直处于分裂状态，有的属于官方三自教会，有的属于地下家庭教会。