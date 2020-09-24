内蒙古汉语教学争议 中国教育部：不同看法是暂时的

中国内蒙古自治区官方近日推新政策，要求当地以蒙古语授课的小学改用国家通用语言教材，引发争议，中国教育部副部长郑富芝昨天（23日）对此回应说，推行国家通用语言文字是中国法律的规定，他认为现在有些不同的看法是暂时的，相信当地会处理好这件事。

中国国务院新闻办公室昨天举行“决战决胜教育脱贫攻坚 实现义务教育有保障有关情况”记者会。据中国网文字实录，有外媒记者在会中就内蒙古学校使用统编教材引发抗议一事提问，郑富芝回应说，推行国家通用语言文字是中国法律的一项规定。另外，让所有中国人学会、学好国家通用语言文字有非常大的好处，可以便于更好交流，让孩子们能够“走出去”求学深造，助力他们过上更好、更幸福的生活。

他指出，中国在少数民族地区既要推行推广使用国家通用语言文字，同时也要尊重少数民族学习使用自己本民族的语言。“法律和政策非常的清楚，互相并不排斥，都要学好。”

郑富芝还说，这件事在内蒙古推行的时候，可能有不同的看法，但他认为这是暂时的，相信内蒙古自治区党委和政府会处理好这件事，也相信内蒙古少数民族群众一定会理解这个道理。

内蒙古教育厅在今年8月26日宣布，自今年9月1日秋季开学起，要求当地以蒙语授课的小学一年级和初中一年级语文课开始使用国家统编教材。今后两年小学一年级的政治课、初中一年级的历史课也将使用统编教材，并改用汉语授课。

据许多境外媒体报道，这项新政策引发不少蒙古族人担忧本族文化和身份将受到冲击，引发抗议及罢课。

针对这些报道，中国外交部发言人华春莹此前曾回应说，这是“别有用心的政治炒作”。华春莹也说，国家通用语言是主权的象征，学习和使用国家通用语言是公民的责任和权利。