男子被全国直播缩胃手术 病亡两天后医院发文称很成功

中国辽宁大连一名男子在医院做缩胃手术被全国直播，术后病亡两日后院方发文称手术成功。

据澎湃新闻报道，辽宁大连男子李飞（化名）的妻子胡女士告诉记者，时年48岁的李飞体重200斤，为了减肥，他去年8月23日在大连医科大学附属第一医院做了胃减容手术，术后第五天死亡。

院方出具的诊疗记录显示，李飞死亡结果为急性呼吸衰竭和肺栓塞，混合型酸中毒，多脏器功能障碍综合症，肺部感染等，胡女士对此表示怀疑，因此做了尸检报告。

辽宁省临床病理中心法医司法鉴定出具的尸检报告显示，李飞死因为术后并发症，符合因接受腹腔镜下袖状胃切除术后继发胃漏，急性化脓性腹膜炎等，终致感染中毒性休克和多脏器功能衰竭而亡。

胡女士说，手术当天，医院邀请外聘专家主刀对李飞进行手术，并全国直播四个小时。自己和李飞并不知道手术方案及主刀医生的更换。四小时的直播也没有经过患者和家属签字。不仅如此，在李飞28日已经死亡的情况下，医院仍然对外发布手术成功的消息。

胡女士说，时间过去一年多了，医院现在也没有妥善地解决问题。家属的要求很简单，希望有医院出具正式的书面道歉，并对相关责任人进行追责。家属多次联系医院并寻求卫健委的帮助。卫健委并未给出明确答复，只表示可以帮助协调。

涉事医院院长说，医院一直通过法律程序解决此事，但是家属没有通过正规的法律途径作进一步沟通。对于李飞死亡后仍然发布手术成功消息一事，医院并未作答。