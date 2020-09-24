中国外交部原部长助理陈晓东履新驻南非大使

中国驻南非大使馆官方网站“大使信息”栏目近日进行更新，据最新名单显示，原外交部部长助理、曾任中国驻新加坡大使的陈晓东已任中国驻南非大使。

据中国驻南非大使馆官网消息，新任驻南非大使陈晓东偕夫人张斌23日抵达南非履新，南非外交部代表、驻南使馆公使衔参赞李南等赴机场迎接。

陈晓东在机场发表讲话时说，当前国际形势之百年变局与新冠肺炎之百年大疫相互交织，中南比以往任何时候都更需要加强团结合作。此刻出使南非深感使命光荣、责任重大，期待与各界朋友一道努力，推动中南关系取得新的更大发展。

陈晓东表示，当前，中国努力克服困难，率先控制疫情，率先实现经济复苏。中国将扩大对外开放，同南非、非洲更多分享中国的发展红利，以自身复苏发展带动非洲和世界共同复苏、共同发展，不断巩固和深化中南中非全面战略合作。

今年55岁的陈晓东对非洲事务非常熟悉，多年来一直负责中非外交事务，曾经派驻沙特阿拉伯、约旦、埃及。

他在2006年以后，历任中国驻伊拉克大使、驻英国大使馆公使、外交部西亚北非司司长。他从2015年6月起，出任中国驻新加坡大使，2017年8月离任回国，升任外交部部长助理。

陈晓东是中国第10任驻新加坡大使。他在新加坡的两年期间，和本地社会建立广泛接触和联系，也经历了新中关系在那段时期的发展变化，

今年稍早前，原任中国驻土耳其大使的邓励已经担任了外交部分管西亚北非、非洲地区、涉外安全事务以及档案工作的部长助理。