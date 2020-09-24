发改委专家：中国十四五规划要加快构建内需体系

中国国家发改委宏观经济研究院院长王昌林说，在 “十四五”时期中国如何化危为机的问题上，中国要坚持供给侧结构性改革这个战略方向，疏通国内经济大循环的堵点；要扭住扩大内需这个战略基点，加快构建完整内需体系。

据路透社报道，王昌林接受人民日报访谈时说，要将超大规模市场这个优势发挥出来，就要构建完整的内需体系，这就要求针对不同类型主体的需求，打通阻碍其需求潜力激发的痛点和堵点。

在周四（24日）发布的访谈中，王昌林说，具体而言，中国既要深化收入分配体制改革，稳步提高居民收入，扩大中等收入群体，着力扩大消费需求；也要打造市场化、法治化、国际化营商环境，形成长期稳定发展预期，鼓励企业增加投资；更要用好积极财政政策，提升财政资金使用效率，努力发挥政府投资“四两拨千斤”作用。

在供给侧，疫情冲击并没有改变供需关系中矛盾的主要方面在供给侧的事实。他说，“十四五”期间，要发挥中国完备工业体系的优势，稳定制造业发展，增强产业链供应链稳定性，加快突破关键核心技术，发展壮大新动能。

谈及当前中国经济表现，他指出，虽然经济运行呈现出许多积极迹象，但这些变化多为恢复性增长，部分指标增速仍低于上年同期水平，一些指标的累计增速仍处于下降区间。加上国际环境复杂严峻，国内长期积累的结构性矛盾还比较突出，经济恢复过程中的不平衡态势仍比较明显。

王昌林认为，下一步要落实好前期出台的纾困惠企政策，增强宏观政策的针对性、时效性，确保各项措施直接惠及市场主体。继续实施减税降费、减租降息政策，发展普惠金融，有效缓解企业特别是中小微企业融资难、融资贵问题。

同时，针对全球需求萎缩的情况，要通过加大信贷支持、提高企业稳岗补贴、支持出口转内销等措施，加大稳外贸的力度。通过稳住市场主体，来稳定就业、稳定收入、稳定消费，形成国民经济运行的良性循环。

中共第十九届中央委员会全体会议将于下月召开，将研究制定第十四个五年（2021-2025年）规划。投行瑞银发表报告称，面对更具挑战性的外部环境以及潜在增长放缓，预计新的五年计划将不再强调、甚至降低GDP增长目标，并聚焦以“双循环”为主题促进内需及结构改革。