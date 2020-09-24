大陆宣传“九二共识” 台陆委会：不接受消灭主权政治框架

中国大陆国台办昨日起分七天逐日刊发“九二共识答问”集，指在“九二共识”中两岸都表明了坚持一个中国原则，追求国家统一的态度。台湾的大陆委员会回应说，台湾从未接受任何消灭主权的政治主张与框架，也不会在威胁压力下屈服。

据《自由时报》报道，中国大陆全国政协主席汪洋9月20日在“海峡论坛”视讯致词表明，大陆坚决反对台独，要在“九二共识”基础上发展两岸合作。在汪洋致词三天后，国台办昨日通过新浪微博、今日头条帐号发布“九二共识答问”，国台办旗下的海峡两岸关系研究中心，也在环球网以“海研智库”名义，发表相同内容。

国台办在“九二共识答问”开宗明义指，坚持九二共识、反对台独是两岸关系和平发展的政治基础，民进党当局2016年重新上台后，拒不承认九二共识及其核心意涵，否认两岸同属一个中国的根本性质，抛出一系列否定九二共识的谬论，特予澄清和驳正。

国台办也定调，“九二共识是双方各自以口头方式表述‘海峡两岸均坚持一个中国原则的共识’。达成共识的方式是各自口头表述，记载于两会函电往来中；构成共识的内容就是上述经过协商、相互认可的具体文字”。

国台办强调，“共识中，双方都表明了坚持一个中国原则，追求国家统一的态度，要义是‘海峡两岸同属一个中国’，共同谋求国家统一。对于一个中国的政治涵义，台湾海基会表示‘认知各有不同’，海协会表示‘在事务性商谈中不涉及’，作了求同存异的处理。”

台湾的陆委会对此表示，已注意到大陆国台办的政治宣传工作。台湾人民对于大陆倡议“一中原则”的“九二共识”立场一贯，从未接受任何消灭主权的政治主张与框架，也不会在威胁压力下屈服。

陆委会强调，政府致力维护台海和平稳定现状，坚定捍卫国家主权及民主自由。也再次呼吁北京当局，在和平、对等、民主、对话的基础上，促进两岸良性互动。