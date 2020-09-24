中国官媒就Tiktok协议表态：须不损国家安全和中企长远发展

中国官媒发文章批评说，在美方胁迫下开展的TikTok交易绝不是一起纯粹的商业合作，TikTok的所谓协议，必须保证不损害中国的国家安全和中国企业长远发展。

新华社今日发表的社论指，美方胁迫TikTok交易的过程中，充满蛮不讲理、一意孤行的政治操弄。TikTok的交易背后是美国的“现代海盗”逻辑，即只要打着“国家安全”的幌子，就可以对“围猎”目标进行百般胁迫，哪怕指责毫无真凭实据。

文章强调，在美方胁迫下开展的TikTok交易绝不是一起纯粹的商业合作，TikTok的所谓协议，必须保证不损害中国的国家安全、国家利益和中国企业长远发展。

字节跳动9月20日声明，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。目前字节跳动已根据中国技术进出口管理等规定，向北京商务局提交许可申请。

除了新华社对于Tiktok交易的表态，环球时报周一也发文说，TikTok母公司字节跳动与甲骨文、沃尔玛达成协议，从美方给出的信息看，协议明显不公平，“很难相信北京能够批准这一协议”。

以下为新华社文章原文：

在美国一些政客强迫下，美国相关企业日前称与中国公司字节跳动旗下的互联网平台TikTok达成所谓协议。这起胁迫交易的最终结果尚未确定，但美方肆意施行经济霸凌、不择手段牟取私利的“现代海盗”逻辑，已经清楚展现在世人面前。

美方的海盗逻辑是，只要打着“国家安全”的幌子，就可以对“围猎”目标进行百般胁迫，哪怕指责毫无真凭实据、做法受到外界广泛反对。美方胁迫TikTok交易的过程中，充满这种蛮不讲理、一意孤行的政治操弄。

“商业内幕”网站等多家媒体指出，美方一再指责TikTok盗窃公民信息、威胁国家安全，却从没有找到任何证据。美国《连线》月刊记者路易·马萨吉斯经深入调查后得出结论：“TikTok的数据收集行为对一个以广告为基础的公司来讲并无特别之处。”由于美方观点太过荒谬，就连美国的传统盟友们也没有附和跟风。据彭博社报道，一位德国官员明确说，没发现这款应用构成国家安全威胁的任何迹象。

美方的海盗逻辑是，在业内取得领先优势的非美企业，必须被美方掌控在手中；为实现如此目的，美方可以无视公认规则，滥用国家机器，对相关目标肆意打压。相关美企和TikTok达成所谓协议后，美少数政客大放厥词：“美国公司必须完全掌握TikTok，否则将拒绝批准协议。”这种言论正是海盗逻辑的典型表现。

如此逻辑，否定美方一贯标榜的公平竞争原则和市场经济原则，违背国际经贸规则，干扰国际投资者对美国投资环境的信心。美方遵循这种逻辑而采取的卑劣行径，无异于强取豪夺，到头来只会损人害己。谷歌公司前首席执行官埃里克·施密特在接受媒体采访时就曾警告，美国对TikTok发难为其他国家针对美国科技企业采取类似行动提供了先例。

看清美方的海盗逻辑，就不难明白，在美方胁迫下开展的TikTok交易绝不是一起纯粹的商业合作，TikTok和相关美企达成的所谓协议，必须保证不损害中国的国家安全、国家利益和中国企业长远发展，对于美方可能的设陷阱、带节奏、步步紧逼之处，人们应提高警惕。

任何国家都没有垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道。共商共建共享是世界发展的正确方向，美方“现代海盗”逻辑的本质，是弱肉强食的丛林法则，注定不得人心。基于这种逻辑搞单边霸凌，注定不会得逞。