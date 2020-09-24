中国提高金融控股公司准入门槛 分析指券商将迎来合并潮

分析师和行业人士认为，中国的证券经纪行业即将迎来一波整合潮，因当局对不透明的金融控股公司采取了更加严格的规定，迫使一些中型券商的拥有者不得不将其剥离。

据路透社报道，国信证券的分析师王剑分析说，新规定正在加快券商之间的合并。中国证券业协会的数据显示，该行业的总资产达1.1万亿美元（1.51万亿新元），但2019年底其中半数券商的资产不到50亿美元。

瑞银证券非银金融行业分析师曹海峰说：“一旦我们进入行业整合的轨道，将迫使每一家券商重新思考自己的市场定位，并努力寻找同业进行合并，以变得更加强大。”

中国民间金融机构曾大肆向消费金融和资产管理等领域扩张，产生了大量债务并威胁到市场的稳定。作为回应，当局加大了审查力度并收紧资本要求。

最新的整并行动是民营系长沙涌金（集团）持有的国金证券将股份转让给国资控股的国联证券。一名直接知情人士透露，涌金也在考虑处分在另一家金融企业的持股，因为公司无法达到一项持有及营运金融服务业务的新门槛规定。由于未获授权与媒体交谈，这名人士不愿具名。

中国央行9月公布，自11月1日起，申请设立金融控股公司，应具备实缴注册资本额不低于50亿元人民币（10.08亿新元），控股或者实际控制的金融机构中含商业银行的，金融机构的总资产不少于5000亿人民币。若一年过渡期后公司未达到规定要求，央行可强制出售股权。

分析师认为，由此引发的整合，可能会导致省级政府支持的券商收购民营竞争对手。一名政府官员说，国联证券收购国金证券是为了获得其投行团队。国联证券由无锡市政府控股。该官员说：“这笔交易是由市场驱动的，很有意义。”

国联证券没有回复记者的电话或电子邮件置评请求。记者打给无锡市政府宣传办公室的电话无人接听。

湖北省政府支持的天风证券在4月声明，收购了恒泰证券（又称恒投证券）26.5%的控制性股权。