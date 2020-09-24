吴钊燮：目前不寻求与美建立全面外交关系

台湾外交部长吴钊燮接受美国媒体采访时表示，台湾会持续和美国强化双边经济、贸易、政治与安全关系，但目前不寻求建立全面外交关系。

据美国全国公共电台（NPR）22日报道，吴钊燮受访时说，台湾目前暂不寻求与美国建立正式外交关系，但是“我们有很多空间来探索如何加强台湾与美国之间的关系，我们一直主张台湾和美国应进一步加强经济关系，贸易关系，政治关系，甚至安全关系。”

他说，台湾和美国在上述方面已经有了“巨大的进步”，他形容美国国务卿克拉希（Keith Krach）上周访问台湾是“重大的”（monumental）进步。

克拉希访问台湾期间，中国大陆下令数十架军机跨过台海中线。对此吴钊燮说，大陆威胁性军机出现在台湾空域的次数增加，大陆海军还进入台湾周边水域，这是令人担忧的。他说：“越过台湾海峡中线，尤其令人震惊。”

他说：“台海中线一直在那里维护台湾海峡的和平与稳定，而中国大陆一直在违反这一现状。”

他认为，采取措施加深与美国的关系，包括欢迎美国高级官员赴台是正确的选择。

吴钊燮说：“我们看到中国大陆的威胁越来越大，而且他们似乎比以前更有能力。”由于中国大陆国内形势困难，对台湾采取军事行动的风险可能会增加。台湾了解大陆考虑对台使用军事力量的可能性，因此一直保持警惕。

美国政府去年批准向台湾出售价值80亿美元的F-16战斗机和其他装备。路透社本月早些时候报道，美国计划向台湾出售一系列其他武器系统。

吴钊燮对此表示，台湾希望美国继续向台湾提供此类“防御性物品”，但该岛在与中国大陆发生冲突时，并不依靠美国干预。他说，防御台湾是台湾自己的责任，“我们努力为未来的局势做准备。”