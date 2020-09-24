成都对长实集团相关公司下“融资禁令” 或为降温楼市

今年以来中国西南重镇成都的房地产市场持续升温，最近程度针对和记黄埔地产成都公司发布“融资禁令”，或意在为楼市降温。

据路透社报道，中国成都高新区财政金融局周三（23日）给辖内金融机构下发函要求，禁止区内金融机构向和记黄埔地产及其项目公司提供新增融资、贷款，或为其重大资产重组提供帮助，因该公司存在捂地、捂盘不良行为，严重影响区域房地产市场平稳发展。

这份名为《关于禁止和记黄埔地产（成都）有限公司融资、贷款和重大资产重组的函》并强调，此次发文是为了贯彻执行中央、省、市房地产调控政策，坚决打击房地产开发企业捂地、捂盘行为，切实维护高新区房地产市场健康秩序。

四位知情人士确认了该函件的真实性。

记者获悉，目前和记黄埔在成都高新区仅有南城都汇项目。和记黄埔母公司香港长实集团2004年以21亿元人民币（4.24亿新元）拿下该项目，但开发进度缓慢，迄今只推出过六期楼盘。

今年7月，长实集团将“南城都汇商住项目”（Chengdu Le Parc）出售给中国内地开发商禹洲集团和成都本地开发商成都瑞卓置业有限公司组成的合营公司；该项目包含一至八期的住宅及商业单位以及停车场。截至2020年6月底，项目的未经审核资产净值约为24.95亿港元（4.43亿新元）。

长实集团周三回复记者说，和记黄埔地产现在并非长江实业集团有限公司之附属公司，亦不是由集团控制。长实集团强调，公司所有发展项目均严格按照国家法规进行，并不存在囤地的情况。

在成都高新区把“枪口”指向了和记黄埔后，市场颇为担心禹洲地产和成都瑞卓所接盘的项目，是否面临“断血”的风险。对此，禹洲地产回应记者称，目前对项目融资没有影响。文件主要关注的是项目公司，而项目目前基本已经竣工，融资需求不大。

业内人士指出，李嘉诚家族旗下的长江实业集团在成都高新区已然没有项目，该文件几乎不会对其构成影响；其实质意义或在于释放政府给楼市降温的信号。

一位金融业人士说：“我觉得就是个空文，主要是之前成都房价涨得比较厉害，政府有了压力，就出个‘无害’文件，做给中央看。”以前地方政府敢怒不敢言，现在出手反正是符合政策指引的。

也有业内人士指出，成都高新区此举或项庄舞剑，意在沛公—尽管对捂盘、捂地的和黄（成都）无法构成实质性伤害，但却能向开发商释放一个强力的信号。

一位知情人士认为：“（我觉得）这个文件是政府给楼市降温的信号。”自疫情以来，成都房价从每平米2万涨到3万左右，涨幅达到50%，房价收入比已经倒挂。而且疫情以来不少人工作不保，在职人员也普遍遭遇降薪，人均工资多数都在1万以下。

该人士说：“房价还能疯涨吗？所以根本支撑不了这种泡沫，而且市场的怨言也很多，再不治理的话可能不利于维护社会稳定。”

该人士进一步指出，在这个事件中政府采取的其实是“声东击西”的方式，即表面上警告的是X，实际上说的是X背后的Y，而跟Y有同样问题的很多Z，“也会急得像热锅上的蚂蚁团团转”。

该人士认为：“这类文件可能以后也会落到其他存在捂地、捂盘惜售等不良行为的房企。”

中国8月房价环比涨幅在前月短暂回落后重又扩大，70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.8%，与上月涨幅一致，涨势延续59个月；环比上升0.6%，涨幅较上月的0.5%扩大。

涨幅居前的成都市在数据公布后不久，发布稳楼市措施，要求住宅用地占经营性用地的比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%；将个人住房转让增值税征免年限由两年调整到五年。

中国中央政府8月频释政策收紧信号，住建部8月底召集沈阳、长春、成都等城市召开房地产工作会，要求始终绷紧房地产市场调控这根弦。中国央行与住建部8月下旬联合召开会议，通过“三道红线”勒紧金融机构此前向开发商大肆敞开的口袋。